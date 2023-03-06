Сценарист «Игры престолов» займётся ремейком «Зорро» для Disney

Продюсер и сценарист Брайан Когман, известный по работе над рядом эпизодов «Игры престолов», стал исполнительным продюсером ещё не анонсированного сериала «Зорро» от Disney.
Портал Deadline утверждает, что Когман работает над проектом с конца 2021 года — он займётся сценарием и постановкой новой версии приключений о мстителе в маске.
Ожидается, что «Зорро» от Disney станет смелым переосмыслением классической истории, направленным на современную аудиторию. Инсайдеры описывают сериал как эпическое приключение в сеттинге старой Калифорнии, наполненное юмором, романтическими приключениями и сюжетными поворотами.
Также над сериалом будут работать Уилмер Вальдеррама («От заката до рассвета», «Морская полиция: Спецотдел») — ранее сообщалось, что он станет и продюсером, и исполнит главную роль.
- 6 марта 2023
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