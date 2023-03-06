Blizzard выпустила новый ролик, посвящённый Diablo 4

Разработчики Diablo IV из компании Blizzard в преддверии релиза опубликовали новое видео на YouTube-канале игры.

Короткий live-action трейлер понравился поклонникам игры — в комментариях они хвалят авторов за подобные синематики, которые с развитием графики стали ещё ярче и атмосфернее.

Видео доступно на YouTube-канале Diablo. Права на видео принадлежат Blizzard.

Напомним, открытый бета-тест для предзаказавших Diablo IV пройдёт с 17 по 19 марта, а для всех желающих – через неделю, с 24 по 26 марта. Разработчики дадут пройти пролог и первый акт в одиночном или кооперативном режиме.

Выход Diablo 4 состоится 2 июня на ПК, PlayStation 4 и 5, Xbox Series и Xbox One. Официального релиза в России не будет.