Вышел дебютный трейлер шпионского сериала «Цитадель» от создателей «Мстителей»

Amazon представила официальный трейлер сериала «Цитадель» братьев Энтони и Джо Руссо, режиссёров «Мстителей: Война бесконечности» и «Мстителей: Финал». Шоу станет доступно на Prime Video с 28 апреля.
В центре сюжета окажутся сотрудники шпионского агенства «Цитадель», противостоящие могущественному синдикату «Мантикора».
Главные роли исполнят Ричард Мэдден (известен по роли Роба Старка в «Игре престолов» и Приянка Чопра-Джонас («Куантико», «Белый тигр»).
Видео доступно на YouTube-канале Prime Video. Права на видео принадлежат Amazon.
В основном сериале будет шесть эпизодов, однако братья Руссо уже запланировали четыре небольших спин-оффа во вселенной — съёмки велись в Испании, Италии, Индии и Мексике. Вероятно, позже «Цитадель» будет продлена ещё на несколько сезонов.
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