Джефф Бриджес показал редкие фото со съёмок «Большого Лебовски» в честь 25-летия фильма

Ровно 25 лет назад, 6 марта 1998 года, состоялась премьера фильма «Большой Лебовски» — одной из самых известных фарсовых комедий в истории. В честь этой знаменательной даты исполнитель главной роли Джефф Бриджес вспомнил свои впечатления от съёмок и даже опубликовал редкие производственные фото.

Актёр признался, что его удивило то, что фильм не стал большим кинотеатральным хитом: в США лента собрала всего $ 18 млн при бюджете в $ 15 млн. Особенно Бриджеса поразило то, насколько главный герой фильма Чувак похож на него самого — вплоть до того, что половина гардероба персонажа состояла из одежды самого артиста.

Наконец, актёр опубликовал чёрно-белые фотографии со съёмок. На них можно увидеть основных актёров ленты, а также режиссёров братьев Коэнов.

Фото

Фото: Джефф Бриджес

Фото: Джефф Бриджес

Фото: Джефф Бриджес

Фото: Джефф Бриджес