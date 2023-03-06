Джефф Бриджес показал редкие фото со съёмок «Большого Лебовски» в честь 25-летия фильма

Ровно 25 лет назад, 6 марта 1998 года, состоялась премьера фильма «Большой Лебовски» — одной из самых известных фарсовых комедий в истории. В честь этой знаменательной даты исполнитель главной роли Джефф Бриджес вспомнил свои впечатления от съёмок и даже опубликовал редкие производственные фото.
Актёр признался, что его удивило то, что фильм не стал большим кинотеатральным хитом: в США лента собрала всего $ 18 млн при бюджете в $ 15 млн. Особенно Бриджеса поразило то, насколько главный герой фильма Чувак похож на него самого — вплоть до того, что половина гардероба персонажа состояла из одежды самого артиста.
Наконец, актёр опубликовал чёрно-белые фотографии со съёмок. На них можно увидеть основных актёров ленты, а также режиссёров братьев Коэнов.
Фото
Фото: Джефф Бриджес
Фото: Джефф Бриджес
Фото: Джефф Бриджес
Фото: Джефф Бриджес
Фото: Джефф Бриджес
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