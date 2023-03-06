Про жизнь Илона Маска снимут документальный фильм «без прикрас»

Как сообщает издание Deadline, студия Jigsaw Productions работает над документальным фильмом про Илона Маска. Авторы планируют рассказать про жизнь самого богатого человека на Земле без «каких-либо прикрас и утаиваний».

Режиссёром будущего документального фильма выступит оскароносный Алекс Гибни, известный по «Такси на темную сторону» и «Наваждению». Как рассказал постановщик, он работает над лентой уже какое-то время, однако какими-либо деталями делиться не стал.

Когда именно состоится премьера документального фильма про главу «Твиттера», Tesla и SpaceX, неизвестно. Судя по послужному списку Алекса Гибни, его новая работа наверняка не понравится самому Маску. Режиссёр уже не раз без каких-либо стеснений рассказывал самые неприятные факты о тех или иных личностях и событиях.