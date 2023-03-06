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Про жизнь Илона Маска снимут документальный фильм «без прикрас»

Про жизнь Илона Маска снимут документальный фильм «без прикрас»
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Как сообщает издание Deadline, студия Jigsaw Productions работает над документальным фильмом про Илона Маска. Авторы планируют рассказать про жизнь самого богатого человека на Земле без «каких-либо прикрас и утаиваний».

Режиссёром будущего документального фильма выступит оскароносный Алекс Гибни, известный по «Такси на темную сторону» и «Наваждению». Как рассказал постановщик, он работает над лентой уже какое-то время, однако какими-либо деталями делиться не стал.

Когда именно состоится премьера документального фильма про главу «Твиттера», Tesla и SpaceX, неизвестно. Судя по послужному списку Алекса Гибни, его новая работа наверняка не понравится самому Маску. Режиссёр уже не раз без каких-либо стеснений рассказывал самые неприятные факты о тех или иных личностях и событиях.

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