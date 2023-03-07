Создатели Battlefield опубликовали системные требования беты The Finals
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Разработчики из Embark Studios опубликовали системные требования беты The Finals — шутера от бывших авторов Battlefield: Bad Company 2, Battlefield 3 и Battlefield 4.
Для запуска игры понадобится компьютер процессором не слабее Intel Core i5-2500K, видеокартой на уровне GTX 970 или выше, а также 12 ГБ оперативной памяти.
Видео доступно на YouTube-канале THE FINALS. Права на видео принадлежат Embark Studios.
Системные требования беты The Finals
Минимальные требования
- Операционная система: Windows 10 (64-битная)
- Процессор: Intel Core i5-2500K или AMD Ryzen R5 1600X
- Оперативная память: 12 ГБ
- Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 970 или AMD Radeon RX 580
Рекомендуемые требования
- Операционная система: Windows 10 (64-битная)
- Процессор: Intel Core i5-9600K или AMD Ryzen R5 1600X
- Оперативная память: 16 ГБ
- Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1660 Super или AMD Radeon RX 5700 XT
Рекомендуемые требования для трассировки лучей
- Операционная система: Windows 10 (64-битная)
- Процессор: Intel Core i5-9600K или AMD Ryzen R5 1600X
- Оперативная память: 16 ГБ
- Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3070
Рекомендуемые требования для трассировки лучей c ультранастройками
- Операционная система: Windows 10 (64-битная)
- Процессор: Intel Core i5-9700K или AMD Ryzen R5 1600X
- Оперативная память: 16 ГБ
- Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti
Бета-тестирование The Finals стартует 7 марта и продлится до 21-го числа. Записаться на тест можно на странице игры в Steam: доступ игрокам будут давать постепенно.
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