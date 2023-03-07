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Восьмой эпизод The Last of Us посмотрели больше 8 млн человек. Это новый рекорд сериала

Восьмой эпизод The Last of Us посмотрели больше 8 млн человек. Это новый рекорд сериала
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Как сообщает издание Variety со ссылкой на Warner Bros., сериал The Last of Us установил очередной внутренний рекорд. Премьеру восьмого эпизода посмотрели 8,1 млн человек — это новый лучший результат для шоу, который опередил пилотный эпизод на целых 74%.

Ранее рекорд принадлежал третьей серии, премьеру которой посмотрели 6,4 млн зрителей. Данных о следующих сериях нет, но, судя по всему, их показатели были куда ниже, чем цифры восьмого эпизода.

В целом The Last of Us показывает невероятную выдержку для кабельного телесериала. Экранизация одноимённой игры от Naughty Dog практически на равных борется с настоящими сериальными титанами — «Домом дракона» и «Игрой престолов». Вполне возможно, девятая, финальная серия поставит новый рекорд популярности шоу.

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