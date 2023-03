Восьмой эпизод The Last of Us посмотрели больше 8 млн человек. Это новый рекорд сериала

Как сообщает издание Variety со ссылкой на Warner Bros., сериал The Last of Us установил очередной внутренний рекорд. Премьеру восьмого эпизода посмотрели 8,1 млн человек — это новый лучший результат для шоу, который опередил пилотный эпизод на целых 74%.

Ранее рекорд принадлежал третьей серии, премьеру которой посмотрели 6,4 млн зрителей. Данных о следующих сериях нет, но, судя по всему, их показатели были куда ниже, чем цифры восьмого эпизода.

В целом The Last of Us показывает невероятную выдержку для кабельного телесериала. Экранизация одноимённой игры от Naughty Dog практически на равных борется с настоящими сериальными титанами — «Домом дракона» и «Игрой престолов». Вполне возможно, девятая, финальная серия поставит новый рекорд популярности шоу.