Вышел первый трейлер шпионской мелодрамы «Призрак» с Крисом Эвансом и Аной де Армас
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Apple выпустила первый трейлер фильма «Призрак» — шпионской мелодрамы с Крисом Эвансом (Капитан Америка в фильмах Marvel) и Аной де Армас («Бегущий по лезвию 2049»). Премьера картины состоится 21 апреля на Apple TV+.
Видео доступно на YouTube-канале Apple TV. Права на видео принадлежат Apple.
«Призрак» рассказывает о том, как мужчина по имени Коул влюбляется в загадочную Сэди, а позже выясняет, что она — секретный агент. Теперь им вместе предстоит завершить сверхсекретное задание и спасти мир, после чего они наконец смогут сходить на свидание.
Режиссёром фильма выступил Декстер Флетчер, постановщик «Рокетмена» и «Эдди «Орла». Сценарий ленты написал Крис МакКенна, известный по трилогии «Человек-паук» с Томом Холландом.
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