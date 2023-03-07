Обновление «Смертная расплата» добавило в Dota 2 тематический ивент с новым героем

В Dota 2 вышло обновление Dead Reckoning, содержащее балансное обновление 7.32e с новым персонажем. а также тематический квест с сокровищницей и новые функции подписки Dota Plus.

Вопреки ожиданиям, балансное обновление не порадовало какими-то кардинальными изменениями — Valve лишь изменила характеристики отдельных персонажей и предметов.

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Вместе с тем с 6 марта по 4 апреля в Dota 2 будет доступна мини-игра, посвящённая выходу нового персонажа Muerta. Игроки должны будут убивать конкретных врагов, чтобы получать цветы — их можно будет обменять на сокровищницы Dead Reckoning Chest с тематическими предметами.

Фото: Valve

Кроме того, в Dota Plus теперь доступна расширенная статистика матчей. Также владельцы платной подписки смогут назначить клавиши быстрого применения для конкретных предметов и помечать пользователей в списке друзей.