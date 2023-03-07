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Глобальный патч 7.33 выйдет в Dota 2 в конце апреля

Глобальный патч 7.33 выйдет в Dota 2 в конце апреля
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Разработчики Dota 2 сообщили, что большое балансное обновление 7.33 будет добавлено в игру в конце следующего месяца.

Точная дата не сообщается, но вероятнее всего, патч выйдет до 26 апреля, поскольку в этот день начинается Berlin Major 2023 — и вряд ли Valve планирует ощутимо менять баланс игры во время столь важного турнира.

Многие ждали релиза патча 7.33 сегодня, однако вместо этого Valve выпустила небольшой апдейт 7.32е. Он почти не затронул ключевые аспекты механики игры, а лишь изменил характеристики ряда персонажей и предметов.

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Помимо этого, обновление «Смертная расплата» добавило в игру тематический режиме в новым героем Muerta и новые функции для обладателей платной подписки Dota Plus.

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