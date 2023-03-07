Карточная Marvel Snap заработала уже более $ 50 млн

Согласно данным аналитического сайта AppMagic, карточная Marvel Snap с момента выхода принесла своим создателям более $ 50 млн. При этом количество загрузок тайтла перевалило за 18 млн.
Наибольшую прибыль Marvel Snap зарабатывает с США, Южной Кореи, Канады, Японии и Великобритании. Наибольших скачиваний игра достигла в США, Бразилии, Индонезии, Великобритании и Франции.
Как можно заметить на графике ниже, игра стабильно приносит прибыль, однако в феврале наблюдался резкий скачок до $ 800 тыс. В прошлом месяце стартовал сезон с Человеком-муравьём, и, судя по всему, он понравился многим геймерам.
Фото: AppMagic
На устройствах iOS игра заработала $ 28 млн при 5,4 млн скачиваний, а версия для Android принесла авторам $ 22,3 млн при 12,7 млн скачиваний.
Marvel Snap доступна бесплатно на ПК, iOS и Android.
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