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«Разве у всего должно быть продолжение?» Райан Рейнольдс — о сиквеле «Главного героя»

«Разве у всего должно быть продолжение?» Райан Рейнольдс — о сиквеле «Главного героя»
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Недавно Райан Рейнольдс посетил фестиваль Just For Laughs в Лондоне, и его спросили, что он думает о потенциальном сиквеле фильма «Главный герой». По мнению актёра, не каждый успешный фильм должен обязательно получать сиквел.

Как отметил Рейнольдс, он сам не против сняться во второй части, но её создание всё ещё где-то на стадии переговоров.

Есть потенциал сделать продолжение «Главного героя», чтобы от души повеселиться. Я был бы не против. Но, чёрт возьми, разве у всего должно быть продолжение? Я не знаю. Иногда можно просто снять фильм, провести отлично время и разойтись по домам.
Восьмой эпизод The Last of Us очень напряжён. Это сущий кошмар для героев Восьмой эпизод The Last of Us очень напряжён. Это сущий кошмар для героев

«Главный герой» — комедийный фильм, который рассказывает об обычном NPC внутри видеоигры, который в один момент осознал, что он NPC.

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