Похоже, Росомаху в игре для PS5 сыграет актёр, озвучивший героя во многих проектах

Insomniac Games не спешит делиться деталями «Росомахи», которую команда разрабатывает для PS5, однако с этим отлично справляются сами игроки. Недавно актёр Стивен Блум, озвучивший Росомаху в мультсериалах и играх, опубликовал видео с процесса захвата движений для какой-то видеоигры.
Конечно, Блум не раскрыл, над каким проектом он работает, но фанаты, кажется, уже догадались. Вполне вероятно, что именно Блум озвучит Росомаху в игре Insomniac Games. Не исключено, что Блум и подарит внешность персонажу.
Фото: Соцсети Стивена Блума
Известно, что тайтл будет жестоким и кровавым. Ранее инсайдеры говорили, что в проекте вряд ли будет открытый мир, а локации сравнимы с тем, что нам показали в God of War и God of War Ragnarok.
«Росомаха» разрабатывается только для PS5.
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