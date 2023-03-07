Джеймс Ганн представил даже меньше половины проектов новой киновселенной DC
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В конце января новый глава киновселенной DC Джеймс Ганн анонсировал будущие проекты. Тогда Ганн представил 10 проектов: среди них были как фильмы, так и сериалы. Как оказалось, это даже меньше половины того, что для нас приготовили.
Об этом сообщил сам Ганн в ответ на вопрос о том, о какой части проектов рассказал режиссёр. О том, что ещё готовят для фанатов, пока можно только гадать.
Фото: Twitter
Ниже напомним вам известные готовящиеся проекты новой киновселенной DC. Стоит отметить, что в этот список входят ещё три ленты, но они не будут включены в саму киновселенную. Речь идёт про «Бэтмена 2» Мэтта Ривза, «Джокера 2» и ленту про темнокожего Супермена.
Будущие фильмы DC
- «Супермен: Наследие»
- «Авторитеты»
- «Храбрый и смелый»
- «Супергёрл: Женщина завтрашнего дня»
Будущие сериалы DC
- Creature Commandos
- «Уоллер»
- «Фонари»
- «Потерянный рай»
- «Бустер Голд»
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