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Джеймс Ганн представил даже меньше половины проектов новой киновселенной DC

Джеймс Ганн представил даже меньше половины проектов новой киновселенной DC
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В конце января новый глава киновселенной DC Джеймс Ганн анонсировал будущие проекты. Тогда Ганн представил 10 проектов: среди них были как фильмы, так и сериалы. Как оказалось, это даже меньше половины того, что для нас приготовили.

Об этом сообщил сам Ганн в ответ на вопрос о том, о какой части проектов рассказал режиссёр. О том, что ещё готовят для фанатов, пока можно только гадать.

Фото: Twitter

Ниже напомним вам известные готовящиеся проекты новой киновселенной DC. Стоит отметить, что в этот список входят ещё три ленты, но они не будут включены в саму киновселенную. Речь идёт про «Бэтмена 2» Мэтта Ривза, «Джокера 2» и ленту про темнокожего Супермена.

Будущие фильмы DC

  • «Супермен: Наследие»
  • «Авторитеты»
  • «Храбрый и смелый»
  • «Супергёрл: Женщина завтрашнего дня»

Будущие сериалы DC

  • Creature Commandos
  • «Уоллер»
  • «Фонари»
  • «Потерянный рай»
  • «Бустер Голд»
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