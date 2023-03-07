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«Стэн Ли — это мой сюрреалистичный отец». Николас Кейдж о своей фамилии и работе в Marvel

«Стэн Ли — это мой сюрреалистичный отец». Николас Кейдж о своей фамилии и работе в Marvel
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Во время недавней церемонии издание Variety вручило Николасу Кейджу премию Legend & Groundbreaker Award в Майами. Между делом журналист задал актёру несколько вопросов касательно его проектов и работы в фильмах Marvel.

По словам Кейджа, он не должен говорить что-то плохое про проекты Marvel, ведь носит фамилию одного из персонажей, созданных Стэном Ли. Речь идёт про Люка Кейджа. Также Кейдж высказался про индустрию кино в целом.

Я должен говорить только хорошее про фильмы Marvel, потому что назвал себя в честь персонажа Люка Кейджа, созданного Стэном Ли. Стэн Ли — мой сюрреалистичный отец. Я понимаю разочарованность людей, но думаю, что места хватит всем. Я смотрю разные фильмы.
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Кейдж сыграл в Marvel Призрачного гонщика, но лента про героя не входит в саму киновселенную. Когда актёра спросили, хочет ли он быть в киновселенной Marvel, он ответил в забавной форме.

Мне не нужно быть в кинематографической вселенной Marvel (MCU), я — Ник Кейдж.

Увидеть Кейджа в следующий раз можно будет в фильме «Ренфилд» — он выйдет 14 апреля 2023 года.

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