Хью Джекман потребляет 8 тыс. калорий в день для Росомахи в «Дэдпуле 3»

Хью Джекман продолжает активно готовиться к роли Росомахи в третьей части «Дэдпула». Актёр поделился не только своими силовыми упражнениями, но и рассказал, чем питается, чтобы набрать нужную форму.

Джекман выложил пару фотографий, на которых можно увидеть пищу и количество калорий, потребляемых актёром. Издание Variety всё подсчитало и пришло к выводу, что каждый день Джекман получат по 8 тыс. калорий. Блюда Джекмана включают в себя чёрного окуня (2 тыс. калорий), лосося по-патагонски (2,1 тыс. калорий), два куриных бургера (около 2 тыс. калорий) и два филе на травяном корме (2 тыс. калорий).

Фото: Twitter

Фото: Twitter

Режиссёром «Дэдпула 3» выступит Шон Леви. Кто ещё сыграет в ленте, помимо Джекмана и Райана Рейнольдса, неизвестно. Также неизвестны и детали сюжета.

Фильм выйдет в прокат 8 ноября 2024 года.