Hogwarts Legacy обошла Red Dead Redemption 2 и показала рекордные продажи в Европе

Hogwarts Legacy показала невероятные продажи в Европе — по итогам февраля оказалось, что стартовые результаты игры по «Гарри Поттеру» выше любой игры, кроме FIFA. То есть экшен продался лучше, чем Red Dead Redemption, Elden Ring, любая Call of Duty и так далее.

Чарт начал отслеживать рынок с 2017 года, поэтому данных по более старым играм нет.

Вдобавок всего за три недели продаж Hogwarts Legacy уже стала пятой самой продаваемой игрой за последние 12 месяцев. Впереди только FIFA 23, Call of Duty: Modern Warfare 3, GTA 5 и Elden Ring.

Продажи обеих The Last of Us на фоне громкого сериала HBO также заметно подскочили: результаты ремастера 2014 года для PS4 выросли на 285%, а второй части — на 317%.

С консолями тоже ситуация интересная — безоговорочным лидером стала PlayStation 5. Ежегодные продажи выросли на 400%. Nintendo Switch не смогла продаться даже половиной тиража PS5 за февраль, а продажи упали на 28%. При этом Xbox Series всё ещё на третьем месте — продажи за год выросли на 13%.

Самые продаваемые игры

Позиция Игра 1 Hogwarts Legacy (новинка) 2 FIFA 23 3 Grand Theft Auto 5 4 Call of Duty: Modern Warfare 2 5 NBA 2K23 6 Red Dead Redemption 2 7 The Last of Us: Part 2 8 God of War Ragnarok 9 Atomic Heart (новинка) 10 Mario Kart 8: Deluxe * 11 Borderlands 3 12 Ремейк Dead Space 13 Assassin’s Creed: Valhalla 14 It Takes Two 15 Nintendo Switch Sports * 16 The Last of Us: Remastered 17 WWE 2K22 18 Sid Meier’s Civilization 6 19 Gran Turismo 7 20 Minecraft: Nintendo Switch Edition*

*без цифровых продаж