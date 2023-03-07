Вышел новый трейлер фильма «Вызов», который снимали на космической станции
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На YouTube появились новые кадры из российского художественного фильма «Вызов», отдельные фрагменты которого были сняты на Международной космической станции.
В свежем трейлере авторы показали центр управления полётами, момент запуска ракеты с космодрома и сцены, снятые непосредственно на МКС.
Видео доступно на YouTube-канале Central Partnership. Права на видео принадлежат Central Partnership.
По сюжету фильма Клима Шипенко космонавт на МКС теряет сознание и нуждается в срочной хирургической операции, которую впервые в истории придётся провести в условиях невесомости.
«Вызов» выйдет в российский кинопрокат 20 апреля 2023 года. Главные роли в фильме исполнили Юлия Пересильд, Милош Бикович и Владимир Машков.
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