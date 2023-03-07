Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Бета The Finals стартовала. Это шутер с невероятной разрушаемостью

Бета The Finals стартовала. Это шутер с невероятной разрушаемостью
Аудио-версия:
Комментарии

Бывшие создатели серии Battlefield из студии Embark запустили закрытое тестирование The Finals — соревновательного шутера с огромной разрушаемостью уровней. Попасть на бету можно через раздачу ключей у SteelSeries или попытав удачу на странице игры в Steam.

The Finals отличается от других современных шутеров — да, тут есть разрушаемость, но это лишь часть особенностей. К примеру, здесь четыре команды по три бойца, а цель — набрать как можно больше денег.

Первые отзывы от блогеров и прессы чрезвычайно позитивные. The Finals называют абсолютно уникальной игрой, которая сочетает в себе аспекты Battlefield, Mirror's Edge и Dishonored. У игроков большая свобода действий для победы, поэтому здесь приходится далеко не только думать.

Видео доступно на YouTube-канале THiiXY. Права на видео принадлежат Embark.

Бета продлится на ПК до 21 марта, а затем ожидается полноценный релиз на ПК, PS5 и Xbox Series.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023