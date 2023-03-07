Бета The Finals стартовала. Это шутер с невероятной разрушаемостью

Бывшие создатели серии Battlefield из студии Embark запустили закрытое тестирование The Finals — соревновательного шутера с огромной разрушаемостью уровней. Попасть на бету можно через раздачу ключей у SteelSeries или попытав удачу на странице игры в Steam.

The Finals отличается от других современных шутеров — да, тут есть разрушаемость, но это лишь часть особенностей. К примеру, здесь четыре команды по три бойца, а цель — набрать как можно больше денег.

Первые отзывы от блогеров и прессы чрезвычайно позитивные. The Finals называют абсолютно уникальной игрой, которая сочетает в себе аспекты Battlefield, Mirror's Edge и Dishonored. У игроков большая свобода действий для победы, поэтому здесь приходится далеко не только думать.

Видео доступно на YouTube-канале THiiXY. Права на видео принадлежат Embark.

Бета продлится на ПК до 21 марта, а затем ожидается полноценный релиз на ПК, PS5 и Xbox Series.