Цифровая версия «Аватара: Путь воды» выйдет 28 марта

Disney объявил дату выхода «Аватара: Путь воды» — 28 марта. В этот день фильм начнут продавать в Prime Video (Amazon), iTunes (Apple), Vudu и Movies Anywhere. Премьера на Disney+ ожидается позже.
В цифровых кинотеатрах фильм будет доступен в разрешении 4К с поддержкой звука Dolby Atmos.
Видео доступно на YouTube-канале 20th Century Home Ent. Права на видео принадлежат Disney.
Покупатели цифровой версии фильма получат три часа дополнительных материалов: про исследование мира Пандоры (про культуру На'ви, подводную экосистему) и уникальное производство — про подводные съёмки, дизайн звука, визуальные эффекты, вернувшихся актёров и специальную фичуру про Паука.
«Аватар: Путь воды» вышел в декабре и за это время стал третьим самым кассовым фильмом в истории. Впереди оказались только «Мстители: Финал» и первый «Аватар».
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