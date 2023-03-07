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Дата выхода цифровой версии фильма «Аватар: Путь воды»

Цифровая версия «Аватара: Путь воды» выйдет 28 марта
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Disney объявил дату выхода «Аватара: Путь воды» — 28 марта. В этот день фильм начнут продавать в Prime Video (Amazon), iTunes (Apple), Vudu и Movies Anywhere. Премьера на Disney+ ожидается позже.

В цифровых кинотеатрах фильм будет доступен в разрешении 4К с поддержкой звука Dolby Atmos.

Видео доступно на YouTube-канале 20th Century Home Ent. Права на видео принадлежат Disney.

Покупатели цифровой версии фильма получат три часа дополнительных материалов: про исследование мира Пандоры (про культуру На'ви, подводную экосистему) и уникальное производство — про подводные съёмки, дизайн звука, визуальные эффекты, вернувшихся актёров и специальную фичуру про Паука.

«Аватар: Путь воды» вышел в декабре и за это время стал третьим самым кассовым фильмом в истории. Впереди оказались только «Мстители: Финал» и первый «Аватар».

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