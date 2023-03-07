Apple представила жёлтый iPhone 14

Компания Apple представила iPhone 14 в жёлтой расцветке. Заказы на него откроются 10 марта, а в открытой продаже смартфон появится 14 марта.

В отличие от от прошлого года, новый цвет не будет доступен для моделей iPhone 14 Pro и будет доступен только на базовом iPhone 14 или 14 Plus.

До этого смартфон от Apple был доступен в чёрной, синей, фиолетовой, белой и красной расцветке.

Фото: Apple

Компания традиционно выпускает iPhone нового яркого цвета в начале весны, чтобы привлечь дополнительное внимание к своему продукту, хотя функционально он не меняется. Например, в прошлые годы выходили «альпийский зелёный» и ярко-фиолетовый телефоны от Apple.

Жёлтый цвет в iPhone в последний раз использовался в 2019 году — тогда это был iPhone 11.