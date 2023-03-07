Apple представила жёлтый iPhone 14
Поделиться
Компания Apple представила iPhone 14 в жёлтой расцветке. Заказы на него откроются 10 марта, а в открытой продаже смартфон появится 14 марта.
В отличие от от прошлого года, новый цвет не будет доступен для моделей iPhone 14 Pro и будет доступен только на базовом iPhone 14 или 14 Plus.
До этого смартфон от Apple был доступен в чёрной, синей, фиолетовой, белой и красной расцветке.
Фото: Apple
Компания традиционно выпускает iPhone нового яркого цвета в начале весны, чтобы привлечь дополнительное внимание к своему продукту, хотя функционально он не меняется. Например, в прошлые годы выходили «альпийский зелёный» и ярко-фиолетовый телефоны от Apple.
Жёлтый цвет в iPhone в последний раз использовался в 2019 году — тогда это был iPhone 11.
Комментарии
- 7 марта 2023
-
17:16
-
17:07
-
16:54
-
16:34
-
16:12
-
16:00
-
15:39
-
15:38
-
15:16
-
15:02
-
15:02
-
14:49
-
14:10
-
14:00
-
13:26
-
12:45
-
12:26
-
11:47
-
11:13
-
10:20
-
09:40
-
09:05
-
08:34
-
04:12
-
02:44
-
02:26
-
02:09
-
01:04
-
00:47
-
00:27
- 6 марта 2023
-
23:45
-
23:29
-
22:27
-
22:07
-
21:52
Партнерский контент