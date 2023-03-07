Певица и актриса озвучки Genshin Impact попросила фанатов помыться перед её концертом

Японская сэйю и певица Риэ Такахаси, известная как голос Ху Тао из Genshin Impact или Мэгумин из аниме «Богиня благословляет этот прекрасный мир!», опубликовала резонансные инструкции для фанатов, которые собираются на её первый концерт.

Так, актриса озвучки попросила зрителей взять с собой внешний аккумулятор для зарядки телефона и удобную сумку для хранения важных вещей.

Однако обсуждение вызвал раздел гайда, в котором Риэ попросила фанатов помыться и привести в порядок ногти перед посещением концерта. По её словам, это очень важно, чтобы во время ивента окружающих не беспокоил запах чужого тела.

Фото: «Твиттер» Taka8rie

Один из фанатов предложил вместо этого взять с собой духи, поскольку он и ещё кто-то может не иметь возможности принять ванну из-за травмы. Такахаси ответила на это, что парфюм может отпугнуть людей, поэтому лучше использовать сухой шампунь.