В Сеть слили детали о Момоко — новом персонаже Genshin Impact, который выйдет в патче 3.7

Сразу несколько инсайдеров поделились подробностями о новом играбельном персонаже, который может быть добавлен в Genshin Impact в патче 3.7 в конце мая.
Девушка с кошачьими ушками из региона Инадзума ранее уже появлялась в сливах, теперь стало известно её имя — Момоко. Это будет гео-мечница с редкостью пять звёзд, навык которой сможет создавать щит.
Ожидается, что Момоко можно будет получить с помощью молитвы событий в патче 3.7, а после обновления 3.8 персонаж попадёт в стандартный баннер.
Фото: Kurooleak / Avocado Leaks
Ранее инсайдеры показали карту новой области пустыни, которая станет доступна игрокам после патча 3.6 в середине апреля. Регион Сумеру получит выход к морю в западной части карты, также в пустыни будет оазис, который можно будет прокачивать.
- 7 марта 2023
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