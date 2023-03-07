Вышел финальный трейлер фильма «Крик 6» с Дженной Ортегой

Paramount Pictures на своём YouTube-канале представила последний трейлер перед релизом хоррора «Крик 6».

Создатели фильма показали несколько ярких моментов фильма с участием Мелиссы Барреры и звезды «Уэнсдей» Дженны Ортеги, перебивая их высокими оценками и короткими отзывами от кинокритиков.

Видео доступно на YouTube-канале Paramount Pictures. Права на видео принадлежат Paramount Pictures.

Сюжет фильма ужасов «Крик 6» станет продолжением пятой части. Четверо друзей переезжают в Нью-Йорк, но таинственный убийца снова выходит на охоту.

Мировая премьера новой части «Крика» состоится 9 марта 2023 года, продолжительность картины составит 123 минуты. О прокате хоррора в России пока ничего не сообщается.