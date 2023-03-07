Джон Бернтал вернётся к роли Карателя в сериале «Сорвиголова: Рождённый заново»

Слухи оказались правдой: Джон Бернтал вернётся к роли Карателя в грядущем сериале «Сорвиголова: Рождённый заново». Об этом сообщает The Hollywoord Reporter.

Бернтал — уже третий ключевой актёр из проектов Netflix, который вновь сыграет своего персонажа оттуда. Первыми двумя стали Чарли Кокс (Сорвиголова) и Винсент Д'Онофрио (Амбал). Про возвращение других актёров речи пока не идёт.

По данным THR, Дебора Энн Уолл (Карен) и Элден Хенсон (Фогги) не вернутся.

«Сорвиголова»: Фогги и Карен Фото: Disney

«Рождённый заново» — сериал про Сорвиголову в киновселенной Marvel. Персонажа вернули в «Человеке-пауке: Нет пути домой». Правда, до сих пор до конца неизвестно, это тот же герой из сериалов Netflix или на ту же роль просто взяли того же героя.

Съёмки первого сезона стартуют до конца марта, а премьера ожидается уже весной 2024 года. В отличие от других сериалов Marvel, здесь будет сразу 18 эпизодов.