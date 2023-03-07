Съёмки «Бэтмена 2» с Робертом Паттинсоном начнутся осенью

По информации продюсера киноподразделения Warner Bros. Майкла Услана, съёмки «Бэтмена 2» с Робертом Паттинсоном стартуют уже в ноябре. Сценарий будущей картины уже почти готов: сейчас авторы добавляют последние штрихи в сюжет ленты.
В режиссёрское кресло сиквела «Бэтмена» вернётся Мэтт Ривз, он же выступит и сценаристом ленты. Сюжетных деталей о продолжении пока нет. Ранее постановщик отмечал, что первые версии сюжета привели его в настоящий восторг. Сколько продлятся съёмки и когда состоится премьера будущей картины, пока неизвестно.
«Бэтмен» с Робертом Паттинсоном вышел в марте 2022 года, получив в основном положительные отзывы от критиков и зрителей. В мировом прокате лента про Тёмного рыцаря собрала около $ 770 млн, после чего Warner Bros. также запустила производство сериала про становление Пингвина в исполнении Колина Фаррелла.
- 7 марта 2023
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