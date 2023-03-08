Игры Eidos и Crystal Dynamics снова убрали из продажи в России
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Не прошло и нескольких дней, как игры Eidos Montreal и Crystal Dynamics вновь недоступны для покупки в российском Steam. Из продажи убрали всё — Deus Ex, Tomb Raider, Thief и другие проекты.
До сих пор неизвестно, почему они изначально вновь начали продаваться в России. Их сняли с продаж весной 2022 года, когда Square Enix приостановила свою деятельность в регионе, однако осенью бренды продали — руководить ими стали студии-разработчики, которые к февралю стали издателями игр.
Вероятно, во время переноса издательских прав компании случайно возобновили продажи своих игр в России, а спустя пару суток закрыли брешь и прекратили реализацию продукции. Никаких комментариев от обеих студий не поступало.
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