Вышла вторая серия нового сезона «Мандалорца»

На Disney+ состоялась премьера второй серии третьего сезона «Мандалорца». По ранним отзывам счастливчиков, кто сумел посмотреть эпизод раньше остальных, он оказался куда интереснее прошлого — первую серию, напомним, встретили смешанными отзывами.

Продолжительность второй серии — 42 минуты.

В третьем сезоне главная цель главного героя — вернуться на родную для его клана планету Мандалору и вернуть себе честь, которую тот потерял при спасении маленького существа Грогу. Будет ли посвящён этому весь сезон или лишь его часть — неизвестно.

Вдобавок «Мандалорец» намекает на события в грядущей «Асоке» — пока эти намёки туманны, но поклонникам мультсериалов «Войны клонов» и «Поставцы» явно есть за чем приглядывать во время третьего сезона (китов заметили в первой серии?).