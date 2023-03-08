Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышла вторая серия нового сезона «Мандалорца»

Вышла вторая серия нового сезона «Мандалорца»
Комментарии

На Disney+ состоялась премьера второй серии третьего сезона «Мандалорца». По ранним отзывам счастливчиков, кто сумел посмотреть эпизод раньше остальных, он оказался куда интереснее прошлого — первую серию, напомним, встретили смешанными отзывами.

Продолжительность второй серии — 42 минуты.

В третьем сезоне главная цель главного героя — вернуться на родную для его клана планету Мандалору и вернуть себе честь, которую тот потерял при спасении маленького существа Грогу. Будет ли посвящён этому весь сезон или лишь его часть — неизвестно.

Вдобавок «Мандалорец» намекает на события в грядущей «Асоке» — пока эти намёки туманны, но поклонникам мультсериалов «Войны клонов» и «Поставцы» явно есть за чем приглядывать во время третьего сезона (китов заметили в первой серии?).

Расписание выхода серий третьего сезона «Мандалорца» по «Звёздным войнам» Расписание выхода серий третьего сезона «Мандалорца» по «Звёздным войнам»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023