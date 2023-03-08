В России стали продавать распакованные iPhone

По информации источников газеты «Известия», в России появились в продаже уже активированные распакованные iPhone. Это связано с тем, что зарубежные компании, которые работают с Россией, боятся попасть под санкции США.
По мнению экспертов, устройства, прошедшие первичную активацию, уже не так сильно интересуют Apple, поэтому было принято решение продавать в стране активированные за рубежом iPhone. Недостаток для потребителей состоит в том, что общемировая гарантия на iPhone сократится.
Корреспонденту «Известий» удалось обнаружить распакованные iPhone 14 в российском ритейлере DNS. Там устройства продаются с особой пометкой: «Данная модель могла быть активирована до продажи. Товар является новым и не проходил процедуру привязки к аккаунту Apple ID».
Почему в стране вообще решили продавать активированные iPhone? Таким образом можно продавать устройства в прежнем, крупном объёме. А более мелкие продавцы, занимающиеся небольшими продажами, будут продавать неактивированные смартфоны, но по более высокой цене.
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