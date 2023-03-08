На PS5 появился голосовой чат Discord. Вышла новая прошивка консоли

Sony выпустила прошивку 7.0 для PlayStation 5 — она весит 1,1 ГБ. Главным нововведением стало появление голосового чата Discord, благодаря чему теперь игроки PS5 могут общаться в общих чатах Discord с пользователями ПК, смартфонов (iOS, Android), Xbox One и Xbox Series.

Правда, для подключения к чату на текущем этапе придётся использовать мобильное приложение или ПК. Раньше так же было на Xbox, но позже функционал улучшили.

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