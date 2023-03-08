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На PS5 появился голосовой чат Discord. Вышла новая прошивка консоли

На PS5 появился голосовой чат Discord. Вышла новая прошивка консоли
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Sony выпустила прошивку 7.0 для PlayStation 5 — она весит 1,1 ГБ. Главным нововведением стало появление голосового чата Discord, благодаря чему теперь игроки PS5 могут общаться в общих чатах Discord с пользователями ПК, смартфонов (iOS, Android), Xbox One и Xbox Series.

Правда, для подключения к чату на текущем этапе придётся использовать мобильное приложение или ПК. Раньше так же было на Xbox, но позже функционал улучшили.

Среди прочих нововведений:

  • множество улучшений интерфейса;
  • ручной перенос скриншотов и роликов с PS5 в мобильное приложение;
  • поддержка VRR для разрешения 1440р;
  • улучшение переноса сохранений с игр для PS4 на PS5;
  • возможность обновлять геймпад DualSense без провода (раньше – только по проводу).
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