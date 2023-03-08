«Это опустошает». Сет Роген — о переживаниях авторов после критики их фильмов

Известный актёр и сценарист Сет Роген высказался в подкасте Diary of a CEO о тех, кто критикует фильмы. По словам Рогена, когда критики громят проекты, то они даже не представляют, как сильно это ранит тех, кто их создал.

Сет отметил, что лично знает людей, которые после критики их работ долго не могли оправиться от этого. Актёр выступает против такого.

Я думаю, если бы большинство критиков знали, как сильно людей ранят их слова, они бы перестали писать подобное. Это опустошает. Я знаю людей, которые не оправляются от подобного годами, десятилетиями. Это очень личное. Это то, что люди носят с собой буквально всю свою жизнь, и я понимаю почему.

Сет Роген уверен, что критика нужна во всём, однако она должна быть конструктивной и не выходить за рамки — уж точно не опускаться до оскорблений и прочего.