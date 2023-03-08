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Джейсон Шрайер: Sony не «ответит» на покупку Activision Blizzard

Джейсон Шрайер: Sony не «ответит» на покупку Activision Blizzard
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В начале марта появилась информация, что Sony захочет приобрести Take-Two, владеющую Rockstar Games и другими игровыми студиями. Это якобы был бы ответ на сделку между Microsoft и Activision Blizzard.

Информация в целом звучит сомнительно, однако она очень быстро разлетелась по Сети. На этот слух отреагировал известный журналист Джейсон Шрайер. По его словам, информация точно не соответствует действительности, а Sony не собирается покупать Take-Two.

Фото: Twitter

Шрайер призвал не верить подобной информации от инсайдеров, которые показали себя не с лучшей стороны. Данные о покупке Take-Two распространил LumberjackRy. Он же заявлял, что до 2030 года Sony купит Capcom, SEGA, Ubisoft и другие компании.

В итоге слова Шрайера привлекли внимание многих людей, однако сам LumberjackRy мнение журналиста никак не прокомментировал.

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