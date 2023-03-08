«Крик 6» с Дженной Ортегой понравился критикам

Сегодня появились первые рецензии шестой части «Крика». Фильм критикам в основном понравился, однако к картине, конечно же, есть и некоторые вопросы.

Так, среди достоинств отмечают актёрский состав, выделяя Дженну Ортегу, увеличенные ставки по сравнению с прошлыми частями и концовку, которая уже заставляет тебя хотеть увидеть следующую часть. Из минусов отмечали то, что фильм топчется на месте и никак не развивает франшизу. На сайте Rotten Tomatoes у ленты 82% свежести от критиков.

Фото: Rotten Tomatoes

Журналисту издания IGN фильм понравился. В нём критик выделил накал эмоций и особую жестокость. Журналист отметил, что даже без Сидни Прескотт, важного персонажа франшизы, лента получилась отличной.

Эмоции и жестокость в «Крик 6» достигли небывало высокого уровня, что делает его лучшим сиквелом франшизы на сегодняшний день. Причина отсутствия Сидни Прескотт остаётся неясной, однако нам представили тесную связь между новой четвёркой.

По мнению критика Collider, несмотря на то, что фильм показывает то, что мы уже видели, он умудряется быть интересным.

Фильм находит правильное сочетание ностальгии и успешно показывает свежую кровь, рассказывая историю, которая кажется знакомой, но нарушает традиции серии, делая это захватывающе. Франшиза все еще находит новые способы почувствовать оригинальность в своем подходе к этому миру.

Сюжет «Крика 6» продолжит пятую часть. Четверо друзей переезжают в Нью-Йорк, но таинственный убийца в жуткой маске снова выходит на охоту.

Новость по теме В новом тизере «Крика 6» Дженна Ортега даёт важные советы

Мировая премьера новой части «Крика» состоится 9 марта 2023 года. О прокате в России пока не говорили.