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В Fortnite вернутся «Звёздные войны» — инсайдер

В Fortnite вернутся «Звёздные войны» — инсайдер
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Во второй главе четвёртого сезона Fortnite снова пройдёт коллаборация со вселенной «Звёздные войны». Этой информацией поделился известный инсайдер iFireMonkey. По его словам, в рамках очередного кроссовера игроки смогут не только орудовать световыми мечами, они получат и доступ к Силе.

Геймеры с помощью Силы смогут использовать телекинез — поднимать врагов в воздух, высоко прыгать, метать молнии и даже контролировать внутренние органы врагов. Первая глава четвёртого сезона Fortnite завершается сегодня. А в течении нескольких дней стартует вторая глава.

Датамайнер под ником HYPER, который специализируется на инсайдах о Fortnite, недавно заявил, что со стартом второго сезона четвёртой главы в экшен добавят вид от первого лица.

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