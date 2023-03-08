В Fortnite вернутся «Звёздные войны» — инсайдер

Во второй главе четвёртого сезона Fortnite снова пройдёт коллаборация со вселенной «Звёздные войны». Этой информацией поделился известный инсайдер iFireMonkey. По его словам, в рамках очередного кроссовера игроки смогут не только орудовать световыми мечами, они получат и доступ к Силе.

Геймеры с помощью Силы смогут использовать телекинез — поднимать врагов в воздух, высоко прыгать, метать молнии и даже контролировать внутренние органы врагов. Первая глава четвёртого сезона Fortnite завершается сегодня. А в течении нескольких дней стартует вторая глава.

Датамайнер под ником HYPER, который специализируется на инсайдах о Fortnite, недавно заявил, что со стартом второго сезона четвёртой главы в экшен добавят вид от первого лица.