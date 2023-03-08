В Fortnite вернутся «Звёздные войны» — инсайдер
Поделиться
Во второй главе четвёртого сезона Fortnite снова пройдёт коллаборация со вселенной «Звёздные войны». Этой информацией поделился известный инсайдер iFireMonkey. По его словам, в рамках очередного кроссовера игроки смогут не только орудовать световыми мечами, они получат и доступ к Силе.
Геймеры с помощью Силы смогут использовать телекинез — поднимать врагов в воздух, высоко прыгать, метать молнии и даже контролировать внутренние органы врагов. Первая глава четвёртого сезона Fortnite завершается сегодня. А в течении нескольких дней стартует вторая глава.
Датамайнер под ником HYPER, который специализируется на инсайдах о Fortnite, недавно заявил, что со стартом второго сезона четвёртой главы в экшен добавят вид от первого лица.
Новость по темеВид от первого лица могут добавить в Fortnite уже на днях
Комментарии
- 8 марта 2023
-
16:18
-
16:02
-
14:58
-
14:16
-
14:06
-
13:54
-
13:48
-
13:05
-
12:34
-
12:26
-
10:37
-
10:16
-
00:43
-
00:11
- 7 марта 2023
-
23:55
-
23:38
-
23:17
-
22:27
-
21:03
-
20:43
-
20:22
-
19:53
-
19:20
-
18:47
-
18:15
-
17:45
-
17:16
-
17:07
-
16:54
-
16:34
-
16:12
-
16:00
-
15:39
-
15:38
-
15:16
Партнерский контент