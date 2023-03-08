Microsoft не решилась добавлять трешовую Postal 4 на Xbox

Postal 4: No Regerts никогда не выйдет на консолях Xbox. Компания Microsoft решила не добавлять этот экшен в библиотеку своих игровых устройств. Об этом рассказали авторы игры — студия Running With Scissors.

Представители студии отмечают, что Microsoft сама приняла такое решение. По мнению представителей игрового направления компании, четвёртой части Postal просто нет места для её библиотеки. Но точную официальную причину корпорация раскрывать не стала.

Авторы Postal 4: No Regerts отметили, что их игра не выйдет и на Nintendo Switch. Точную причину они озвучивать не стали. Сейчас её можно купить только на ПК. Но 21 марта она станет доступна и на консолях PlayStation.

В ноябре прошлого года в Steam сняли с продажи третью часть Postal. Причём игра вышла в свет более десяти лет назад. Судя по всему, Valve тогда решила полностью прекратить продажи шутера из-за массовых жалоб пользователей.