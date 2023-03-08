Bethesda объявила новую дату выхода Starfield

Официально — Starfield выйдет 6 сентября этого года на ПК и Xbox Series. Bethesda объявила точную дату релиза своего масштабного проекта в новом ролике. В нём также показали несколько кадров из игры и её автора — знаменитого геймдизайнера Тодда Говарда.
Анонс даты выхода Starfield
Видео доступно на YouTube-канале Bethesda Softworks. Права на видео принадлежат Bethesda Softworks.
Тодд Говард отметил, что он и его коллеги постоянно играют и тестируют Starfield, добавляя в него новые идеи и дорабатывая хорошо знакомые фанатам подобных проектов механики.
Говард также анонсировал Starfield Direct, на котором он со своей командой покажет всё, над чем они работали и продолжают работать. Онлайн-ивент назначен на 11 июня этого года. Глава разработки ещё раз поблагодарил аудиторию за поддержку и долгое терпение. По его словам, фанаты точно оценят труды разработчиков.
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