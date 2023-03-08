Rainbow Six Siege станет временно бесплатной

В период с 9 по 16 марта тактический онлайн-шутер Rainbow Six Siege станет бесплатным для всех желающих. Игру можно будет опробовать на всех платформах — на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Этой новостью поделилась сама Ubisoft.

Фото: Ubisoft

Весь наработанный за бесплатный период прогресс можно будет перенести в полную версию игры. Это далеко не первый раз, когда Ubisoft позволяет новичкам опробовать свой популярный боевик.

Rainbow Six Siege вышла 1 декабря 2015 года. Игра получила положительные отзывы от критиков и игроков. Экшен до сих пор активно поддерживается разработчиками. Кроме того, он вырос в полноценную киберспортивную дисциплину.

Киберспортивный клуб Virtus.pro в конце февраля сообщил, что состав по тактическому шутеру Rainbow Six Siege снова будет выступать под оригинальным названием с сезона 2023 года. Руководитель клуба Николай Петросян отметил, что для разбана тега было приложено немало усилий.