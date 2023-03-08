Создатель культового сериала «Клан Сопрано» работает над новым шоу для канала FX
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Как сообщает авторитетное издание Variety, создатель культового сериала «Клан Сопрано» Дэвид Чейз решил вернуться на телевидение. Он поработает над безымянным сериалом для телеканала FX вместе с Ханной Фидель («Притворство»).
Сюжет будущего шоу будет основан на собственном рассказе Чейза, который он написал много лет назад. Ханна Фидель адаптирует его произведение к современным реалиям, после чего оба займутся производством пилотного эпизода нового сериала. Если он устроит продюсеров FX, то телеканал даст «зелёный свет» на производство целого сезона.
Каких-либо других деталей будущего шоу пока нет. Вполне возможно, зрителей вновь ожидает некая криминальная история в духе самой известной работы автора — «Клана Сопрано».
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