Создатель культового сериала «Клан Сопрано» работает над новым шоу для канала FX

Как сообщает авторитетное издание Variety, создатель культового сериала «Клан Сопрано» Дэвид Чейз решил вернуться на телевидение. Он поработает над безымянным сериалом для телеканала FX вместе с Ханной Фидель («Притворство»).

Сюжет будущего шоу будет основан на собственном рассказе Чейза, который он написал много лет назад. Ханна Фидель адаптирует его произведение к современным реалиям, после чего оба займутся производством пилотного эпизода нового сериала. Если он устроит продюсеров FX, то телеканал даст «зелёный свет» на производство целого сезона.

Каких-либо других деталей будущего шоу пока нет. Вполне возможно, зрителей вновь ожидает некая криминальная история в духе самой известной работы автора — «Клана Сопрано».