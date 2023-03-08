Авторы ремейка Resident Evil 4 исправят ужасные эффекты дождя с патчем первого дня

В начале февраля Capcom показала 12 минут геймплея ремейка Resident Evil 4. Часть видео разворачивалась в дождливую погоду, и геймеры сразу почуяли неладное. Оказалось, что анимация дождя в игре казалась слишком нереалистичной и сильно бросалась в глаза. Некоторые даже сравнили эффект с багом в переиздании GTA: The Definitive Edition.

Эффект дождя в Resident Evil 4 Фото: Capcom

Продюсер Resident Evil 4 Ёсиаки Хирабаяси заявил, что авторы в курсе этой проблемы. Они уже работают над её исправлением, которое можно будет увидеть в патче первого дня.

Мы видели реакцию игроков на эффект дождя. Мы работаем над патчем первом дня, чтобы внести изменения в этот аспект.

Ремейк Resident Evil 4 выходит 24 марта на ПК, PS5, PS4 и Xbox Series. До релиза у игры появится демо-версия, однако точной даты выхода у неё пока нет.