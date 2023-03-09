Белла Рамзи впервые поиграла в The Last of Us две недели назад

Недавно актриса Белла Рамзи, сыгравшая Элли в сериале The Last of Us, посетила подкаст Джоша Горовица appy Sad Confused. В нём она рассказала, что впервые попробовала поиграть в The Last of Us две недели назад.
Ранее актриса рассказывала, что создатели шоу просили её не играть в проект, что Рамзи и выполнила, но некоторые геймплейные фрагменты она смотрела. Актриса подчеркнула, что ей понравилось играть, а особенно её зацепили детали. Горовиц спросил, каково было играть за своего персонажа и за Джоэла.
На самом деле я поиграла пару недель назад. И это не было таким странным, как я себе представляла. Я играла на лёгкой сложности. Я осматривала локации и находила детали, которые мне нравятся, но в итоге я не могла найти верный путь, не могла понять, где вход и выход, и ходила кругами.
Видео доступно на YouTube-канале Josh Horowitz. Права на видео принадлежат Josh Horowitz.
Что до Педро Паскаля, то он вообще не играл в The Last of Us, чтобы не копировать Джоэла, а попытаться сделать персонажа особенным по-своему.
Последняя серия шоу выйдет в понедельник.
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