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Джоэл и мама Элли — на кадрах финального эпизода сериала The Last of Us

Джоэл и мама Элли — на кадрах финального эпизода сериала The Last of Us
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В материале есть спойлеры к игре и сериалу The Last of Us.

HBO поделилась несколькими кадрами девятого и финального эпизода сериала The Last of Us. Сама серия выйдет в ночь с воскресенья на понедельник.

На кадрах можно увидеть Джоэла, Элли и Анну — мать Элли, которая в играх не появлялась, зато упоминалась Марлин. Судя по всему, в финальном эпизоде нам покажут рождение девочки и смерть Анны, которая ушла из жизни после родов.

Анну сыграла Эшли Джонсон — актриса, подарившая нам Элли в обеих частях The Last of Us. Джонсон записывала движения для Элли и подарила ей свой голос.

Фото: HBO

Фото: HBO

Фото: HBO

Фото: HBO

Фото: HBO

Смотреть шоу можно на HBO Max, но в России сервис не работает. Сериал уже продлили на второй сезон, а его съёмки, возможно, начнутся до конца этого года. Вероятно, второй сезон придётся поделить на две части из-за масштабности событий.

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