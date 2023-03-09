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Бесплатная демоверсия ремейка Resident Evil 4 появится этой ночью

Бесплатная демоверсия ремейка Resident Evil 4 появится этой ночью
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Сегодня в 1:30 мск состоится презентация Capcom, на которой компания поделится новостями о будущих релизах и уже вышедших играх. Судя по всему, главный сюрприз шоу утёк раньше времени.

Демоверсия ремейка Resident Evil 4 будет доступна сегодня ночью. Вероятно, сразу после презентации или во время неё. На это обратил внимание инсайдер под ником MauroNL, который заметил рекламу демоверсии на Twitch. Видимо, её разместили раньше времени.

Делать демоверсии для Capcom не в новинку, и ремейк Resident Evil 4 не стал исключением.

Ремейк Resident Evil 4 выйдет 24 марта на ПК, PS4, PS5 и Xbox Series. Игра будет по духу очень близка оригиналу, однако в ней появятся различные нововведения для улучшения сюжета и игрового процесса.

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