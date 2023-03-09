На Netflix вышла вторая часть четвёртого сезона сериала «Ты»
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Netflix выпустил вторую часть четвёртого сезона сериала «Ты». Она уже доступна для просмотра с субтитрами на русском языке в оригинальной озвучке. Напомним, что сам Netflix в России не работает.
До выхода четвёртого сезона каждый сезон получал официальный русскоязычный дубляж.
Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.
Сериал «Ты» рассказывает о серийном убийце по имени Джо Голдберг, который преследует девушек, втирается к ним в доверие, а потом сурово расправляется. Действие каждого сезона разворачивалось в разных местах: от Нью-Йорка до Лос-Анджелеса и Парижа. В четвёртом сезоне Джо сбегает в Лондон и берёт себе личность преподавателя литературы.
Роль Джо во всех сезонах исполнил Пенн Бэджли.
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