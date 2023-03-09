Боб Оденкёрк сыграет в ремейке «Комнаты» — одного из худших фильмов в истории

Актёр Боб Оденкёрк, известный по сериалам «Во все тяжкие» и «Лучшие звоните Солу», сообщил, что исполнит главную роль в ремейке фильма «Комната» 2003 года. Картина считается одной из худших в истории, однако в то же время она стала культовой.
Изначально об этом сообщили в издании SlashFilm, а позже сам Оденкёрк подтвердил информацию в социальных сетях. Ленту, кстати, снимают в рамках благотворительной акции от Acting For a Cause.
Фото: Twitter
Это реально. Это правда. И позвольте мне сказать вам: я изо всех сил старался вжиться в роль и звучать убедительно, я очень старался. И в итоге получил от процесса невероятное удовольствие.
Постановщиком ремейка выступает Брандо Крауфорд, основатель Acting For a Cause. Ещё в феврале он в своих социальных сетях выложил фото со съёмок ленты.
Фото: Из личного архива Брандо Крауфорда
Фото: Из личного архива Брандо Крауфорда
Фото: Из личного архива Брандо Крауфорда
Фото: Из личного архива Брандо Крауфорда
Оденкёрк исполнит роль Джонни, образ которого в оригинальной ленте воплотил Томми Вайсо. Он же выступил сценаристом и режиссёром.
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