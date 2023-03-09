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Сервисы по заказу такси «Яндекс Go» и Uber перестали работать по всей России

Сервисы по заказу такси «Яндекс Go» и Uber перестали работать по всей России
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Обновление: приблизительно в 14:30 мск сервис восстановил работу в штатном режиме.

9 марта сервисы по заказу такси «Яндекс Go» и Uber внезапно перестали работать в России. Сбои наблюдаются на территории всей страны: при попытке зайти в приложения появляется сообщение о некой «ошибке на сервере». Из-за неё пользователи не могут выбрать нужный адрес и заказать такси.

Фото: «Яндекс GO»

«Яндекс» пока не прокомментировал сбои в работе своего сервиса. Остальные проекты компании работают в стандартном режиме.

Это уже не первый сбой в работе сервисов «Яндекса». Так, 6 февраля перестала работать часть приложений «Яндекса», среди которых были «Кинопоиск», «Дзен» и «Метрика». Через несколько часов доступ ко всем сервисам удалось восстановить. А в конце февраля перестала работать «Яндекс.Музыка» — сбои продолжались несколько часов.

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