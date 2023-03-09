В Россию почти полностью перестали поставлять «серые» смартфоны

Источники газеты «Известия» сообщили, что в Россию прекратили поставлять «серые» смартфоны. Мелкие партии таких устройств задерживают на таможне, а те гаджеты, которые ещё есть в стране, продаются по завышенным ценам.
Продавцы различных сетей заявили, что запасы ранее ввезённых по нелегальным схемам устройств иссякнут уже в течение марта. В ФТС отметили, что смартфоны, ввозимые без соблюдения таможенных формальностей, считаются контрабандой. Федеральная таможенная служба осуществляет работу по борьбе с нелегальными поставками в плановом режиме.
По мнению ведущего аналитика Mobile Research Эльдара Муртазина, «серые» смартфоны могут быть до 30% дешевле ввезённых по параллельному импорту, однако дешевизна гаджетов обманчива, поскольку «серые» смартфоны могут поставляться без гарантии — это большой риск для потребителей.
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