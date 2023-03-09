«Мы только начали». Warner Bros. — о развитии «Властелина колец» и «Гарри Поттера»

«Властелин колец» и «Гарри Поттер» — две популярнейшие фэнтезийные вселенные, которые до сих пор пользуются огромным спросом и живут благодаря любви фанатов.

Как отметил финансовый директор Warner Bros. Discovery Гуннар Виденфельс, успех Hogwarts Legacy показал, что во вселенной «Гарри Поттера» и других франшизах ещё можно много чего сделать.

Возьмите в пример «Гарри Поттера». Тот факт, что мы наслаждаемся огромным успехом Hogwarts Legacy, вышедшей спустя 12 лет после выхода последнего фильма, показывает, что есть так много разных возможностей. И мы только начали расширять всё это.

Ранее стало известно, что в разработке уже находятся новые фильмы по «Властелину колец». Более того, для них якобы хотят привлечь Питера Джексона, снявшего оригинальную трилогию.