«Мы только начали». Warner Bros. — о развитии «Властелина колец» и «Гарри Поттера»
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«Властелин колец» и «Гарри Поттер» — две популярнейшие фэнтезийные вселенные, которые до сих пор пользуются огромным спросом и живут благодаря любви фанатов.
Как отметил финансовый директор Warner Bros. Discovery Гуннар Виденфельс, успех Hogwarts Legacy показал, что во вселенной «Гарри Поттера» и других франшизах ещё можно много чего сделать.
Возьмите в пример «Гарри Поттера». Тот факт, что мы наслаждаемся огромным успехом Hogwarts Legacy, вышедшей спустя 12 лет после выхода последнего фильма, показывает, что есть так много разных возможностей. И мы только начали расширять всё это.
Ранее стало известно, что в разработке уже находятся новые фильмы по «Властелину колец». Более того, для них якобы хотят привлечь Питера Джексона, снявшего оригинальную трилогию.
Новость по темеWarner Bros. работает над новыми фильмами по «Властелину колец»
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