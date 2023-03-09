Дженна Ортега: Уэнсдей смогла бы победить Призрачное лицо из «Крика 6»

У Призрачного лица из хоррор-цикла «Крик» нет шансов против Уэнсдей Аддамс из сериала «Уэнсдей». Если эти персонажи когда-нибудь столкнутся, то юная и мрачная Уэнсдей выйдет из схватки победителем. В этом уверена Дженна Ортега, которая и играет главную роль в детективном подростковом сериале от Netflix, и вернулась к образу Тары Карпентер в ленте «Крик 6».
Мне кажется, она победит его первой.
Вчера появились первые рецензии на шестую часть «Крика». Фильм критикам в основном понравился, однако к картине есть и вопросы.
Критики хвалят актёрский состав, выделяя Дженну Ортегу, увеличенные ставки по сравнению с прошлыми частями и финал, который будоражит и вынуждает ждать следующую часть. Из минусов отметили то, что фильм топчется на месте и никак не развивает франшизу. На сайте Rotten Tomatoes у ленты 82% свежести от критиков.
Мировая премьера новой части «Крика» состоится 9 марта 2023 года. О прокате в России пока не говорили.
- 9 марта 2023
-
16:51
-
16:28
-
15:54
-
15:25
-
14:58
-
14:55
-
14:24
-
13:45
-
13:44
-
13:10
-
12:30
-
11:42
-
11:08
-
10:33
-
10:07
-
09:31
-
08:57
-
08:37
- 8 марта 2023
-
23:56
-
22:10
-
21:51
-
21:18
-
19:50
-
19:24
-
18:43
-
18:05
-
17:52
-
17:31
-
17:25
-
17:11
-
16:50
-
16:18
-
16:02
-
14:58
-
14:16