Дженна Ортега: Уэнсдей смогла бы победить Призрачное лицо из «Крика 6»

У Призрачного лица из хоррор-цикла «Крик» нет шансов против Уэнсдей Аддамс из сериала «Уэнсдей». Если эти персонажи когда-нибудь столкнутся, то юная и мрачная Уэнсдей выйдет из схватки победителем. В этом уверена Дженна Ортега, которая и играет главную роль в детективном подростковом сериале от Netflix, и вернулась к образу Тары Карпентер в ленте «Крик 6».

Мне кажется, она победит его первой.

Вчера появились первые рецензии на шестую часть «Крика». Фильм критикам в основном понравился, однако к картине есть и вопросы.

Критики хвалят актёрский состав, выделяя Дженну Ортегу, увеличенные ставки по сравнению с прошлыми частями и финал, который будоражит и вынуждает ждать следующую часть. Из минусов отметили то, что фильм топчется на месте и никак не развивает франшизу. На сайте Rotten Tomatoes у ленты 82% свежести от критиков.

Новость по теме «Крик 6» с Дженной Ортегой понравился критикам

Мировая премьера новой части «Крика» состоится 9 марта 2023 года. О прокате в России пока не говорили.