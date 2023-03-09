8 марта 2023 года кинопрокат России превзошёл все ожидания

В прошедший Международный женский день кинотеатры России заработали 309 млн рублей, реализовав 941 тыс. билетов. Таким образом, этот показатель превзошёл аналогичный в прошлом. 8 марта 2022 года в России было продано 542 тыс. билетов в кино на сумму 184,2 млн рублей.
С точки зрения финансов сборы этого года превысили результат 2022-го на целых 67,7%. В этом году лидерами российского проката стали три картины — ромком «Поехавшая» (86,2 млн рублей, 266,3 тыс. зрителей), комедия «Беспринципные в деревне» (46,9 млн рублей, 128,4 тыс. зрителей) и военная драма «Нюрнберг» (32,9 млн рублей, 98,7 тыс. зрителей).
Прошлогодний показатель стал самым низким результатом за 8 марта в истории российского проката. Лидерами проката в Международный женский день прошлого года стали «Анчартед: На картах не значится» (38 млн рублей), «Хочу замуж» (36,9 млн рублей) и «Лулу и Бриггс» (18,5 млн рублей).
Самые успешные для российского кинопроката Международные женские дни были в 2017 и 2019 годах. В 2017-м была рекордная для 8 марта посещаемость — 1,569 млн проданных билетов, а в 2019-м установлен рекорд праздничного дня по кассовым сборам — 425,5 млн рублей при 1,518 млн проданных билетов.
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