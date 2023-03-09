Hogwarts Legacy по «Гарри Поттеру» получила огромный патч

Avalanche Software выпустила для игры Hogwarts Legacy по «Гарри Поттеру» масштабный патч. Он привносит в игру более сотни изменений. Но его суть сводится к тому, что он улучшает производительность и стабильность игры, а также дорабатывает трассировку лучей.
Кроме того, апдейт улучшил в игре анимацию в сюжетных заставках, доработал онлайн-функции, а также снизил риск вылета приключения на ПК. Кроме того, патч сделал работу проекта на Xbox более стабильной. Он также улучшил в игре анимацию лиц и исправил целый ряд мелких ошибок.
Датамайнер под ником hpororan недавно опубликовал на Reddit строчки кода из игры Hogwarts Legacy, которые указывают на разработку ряда механик для игры — судя по всему, их вырезали перед релизом или планируют добавить в дополнениях.
К примеру, в Hogwarts Legacy хотели сделать систему преступлений — игровая система могла бы выявлять и наказывать воровство, проникновение в дома, насилие и применение непростительных заклинаний.
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