Hogwarts Legacy по «Гарри Поттеру» получила огромный патч

Avalanche Software выпустила для игры Hogwarts Legacy по «Гарри Поттеру» масштабный патч. Он привносит в игру более сотни изменений. Но его суть сводится к тому, что он улучшает производительность и стабильность игры, а также дорабатывает трассировку лучей.

Кроме того, апдейт улучшил в игре анимацию в сюжетных заставках, доработал онлайн-функции, а также снизил риск вылета приключения на ПК. Кроме того, патч сделал работу проекта на Xbox более стабильной. Он также улучшил в игре анимацию лиц и исправил целый ряд мелких ошибок.

Датамайнер под ником hpororan недавно опубликовал на Reddit строчки кода из игры Hogwarts Legacy, которые указывают на разработку ряда механик для игры — судя по всему, их вырезали перед релизом или планируют добавить в дополнениях.

К примеру, в Hogwarts Legacy хотели сделать систему преступлений — игровая система могла бы выявлять и наказывать воровство, проникновение в дома, насилие и применение непростительных заклинаний.